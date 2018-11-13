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Çocukların sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sitedeki parkta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olduğu iddiasıyla tartıştığı komşusunu bıçaklayan Bülent Küçükoğlu tutuklandı.

Çocukların sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı, tutuklandı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sitedeki parkta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olduğu iddiasıyla tartıştığı komşusunu bıçaklayan Bülent Küçükoğlu tutuklandı.
Olay, Kartepe Arslanbey Mahallesi Atakent Konutları'nda dün meydana geldi. Sitedeki parkta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olan Bülent Küçükoğlu, çocukları parkta bulunan komşusu Hasan Şahin ile tartıştı. Bülent Küçükoğlu tehditler savururken, eve giderek bıçak alıp geri döndü. Bülent Küçükoğlu bıçağı komşusu Hasan Şahin'in göğsüne sapladı. Yaralanan Hasan Şahin kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan Bülent Küçükoğlu'nu yakaladı. Bülent Küçükoğlu ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Bülent Küçükoğlu cezaevine gönderildi.
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Çocukların sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı, tutuklandıÇocukların sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı, tutuklandı

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