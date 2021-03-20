Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri…

Koronavirüs ile mücadele için uygulanan kısıtlama kuralları kapsamında mart ayının başında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge ile sokağa çıkma kısıtlamaları esnetilmeye başladı. Kademeli normalleşme ile 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe ve esnetmeye gidildi.
1 Mart sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü, düşük ve orta risk kategorisindeki illerde yaşayan bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde yaşayan bireylerin sokağa çıkma saatlerinde ise esnemeler yapıldı. Buna göre; yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki 20 yaş altı gençler 14.00 - 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Aynı risk grubunda yaşayan 65 yaş üstü bireyler ise 10.00 - 14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
20 yaş altının sokağa çıkma yasağı, 1 Mart tarihinde yayınlanan koronavirüs risk haritasına göre düşük ( mavi ) ve orta ( sarı ) riskli kategoride bulunan illerde tamamen kaldırıldı.
Yüksek ( turuncu ) ve çok yüksek ( kırmızı ) riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtlamalarında bazı değişikliklere gidildi. Bu değişikliklere göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin gün içerisinde sokağa çıkabilme süreleri 4 saate çıkarıldı.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.