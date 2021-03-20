HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri…

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri…

20.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında kademeli normalleşme sürecine geçiş başladı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte düşük ve orta risk grubunda bulunan illerimizde 20 yaş altındaki gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde de 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma süresi arttırıldı. Peki çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri.

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri…

Koronavirüs ile mücadele için uygulanan kısıtlama kuralları kapsamında mart ayının başında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge ile sokağa çıkma kısıtlamaları esnetilmeye başladı. Kademeli normalleşme ile 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe ve esnetmeye gidildi.

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

1 Mart sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü, düşük ve orta risk kategorisindeki illerde yaşayan bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde yaşayan bireylerin sokağa çıkma saatlerinde ise esnemeler yapıldı. Buna göre; yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki 20 yaş altı gençler 14.00 - 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Aynı risk grubunda yaşayan 65 yaş üstü bireyler ise 10.00 - 14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı, 1 Mart tarihinde yayınlanan koronavirüs risk haritasına göre düşük ( mavi ) ve orta ( sarı ) riskli kategoride bulunan illerde tamamen kaldırıldı.

Yüksek ( turuncu ) ve çok yüksek ( kırmızı ) riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtlamalarında bazı değişikliklere gidildi. Bu değişikliklere göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin gün içerisinde sokağa çıkabilme süreleri 4 saate çıkarıldı.

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri…

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdıKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
İBB'den sert 'Gezi Parkı' açıklamasıİBB'den sert 'Gezi Parkı' açıklaması
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Kabine Toplantısı Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Babası tarafından öldürülen annesinin cesedini bulan Elanaz'dan kahreden sözler

Annesinin cesedini bulmuştu! Elanaz'dan kahreden sözler

Mülkiyeti alınan Gezi Parkı'yla ilgili İBB'den sert açıklama

İBB'den sert 'Gezi Parkı' açıklaması

Fatih Portakal'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına siyasilerden tepki

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine siyasilerden tepki

Yargıtay, eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın cezasını onadı

Yargıtay'dan flaş karar! Erdal Tercan'ın cezası onandı

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.