Çocukların ‘Survivor’ yarışmasında renkli anlar! Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı

Kars’ın Selim ilçesinde bir televizyon kanalında yayımlanan ‘Survivor All Star’ yarışmasında etkilenen çocuklar kar üzerinde kendilerine has parkur hazırladı.

Daha sonra iki boş kova ve iki plastik kab ile tahtadan tekerlerle yarışma düzenlediler, kızlı erkekli mavi ve kırmızı grup olarak ikiye ayrılan çocuklar daha sonra kıyasıya yarıştı. Tahta tekerlekleri koşarak yuvarlayan çocuklar, kovaların karşında durarak ellerindeki plastik cismi kovalara atmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLER BEĞENİ TOPLADI

Kıyasıya süren mücadele de çocuklar Survivor yarışındaki yarışmacılara adeta taş çıkardılar. Çocukların Survivor yarışması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

(İHA)

