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  4. Çocukların ‘Survivor’ yarışmasında renkli anlar! Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı

Çocukların ‘Survivor’ yarışmasında renkli anlar! Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı

16.02.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ın Selim ilçesinde çocuklar, hazırladıkları parkurlarla Survivor yarışması renkli görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kars’ın Selim ilçesinde bir televizyon kanalında yayımlanan ‘Survivor All Star’ yarışmasında etkilenen çocuklar kar üzerinde kendilerine has parkur hazırladı.

Daha sonra iki boş kova ve iki plastik kab ile tahtadan tekerlerle yarışma düzenlediler, kızlı erkekli mavi ve kırmızı grup olarak ikiye ayrılan çocuklar daha sonra kıyasıya yarıştı. Tahta tekerlekleri koşarak yuvarlayan çocuklar, kovaların karşında durarak ellerindeki plastik cismi kovalara atmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLER BEĞENİ TOPLADI

Kıyasıya süren mücadele de çocuklar Survivor yarışındaki yarışmacılara adeta taş çıkardılar. Çocukların Survivor yarışması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
survivor Kars
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