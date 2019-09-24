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Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Gaziantep’te iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavgada av tüfeği, taş ve sopalar kullanılırken, 7 kişi gözaltına alındı.Olay, Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi.

Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü

Gaziantep’te iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavgada av tüfeği, taş ve sopalar kullanılırken, 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler arasında av tüfeği, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kadın ve erkek aile üyelerinin kavgasının büyümesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olaya müdahale ederek kavgayı kontrol altına alırken, toplanan kalabalığa dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya karışanların kimliğini belirlemeye çalıştı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü

Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü

Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü

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