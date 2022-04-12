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  4. Çocukların tartışmasına aileler de girdi! 14 yaralı, 4 gözaltı

Çocukların tartışmasına aileler de girdi! 14 yaralı, 4 gözaltı

12.04.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, oyun oynayan çocukların tartışması büyüyünce aileler de dahil oldu. İki aile arasındaki tüfekli, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgada 14 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada, park halindeki 3 araç ise hasar gördü.

Çocukların tartışmasına aileler de girdi! 14 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıufra'da, oyun oynayan çocukların arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. mahallenin adeta savaş alanına döndüğü kavgada 14 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile, birbirine girdi. Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.

14 KİŞİ YARALANDI

14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi. Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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Şanlıurfa
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