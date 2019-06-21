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Çocukların tatil dönemi beslenmesine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt.

Çocukların tatil dönemi beslenmesine dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gönül Tuba Ciğerli, çocukların öğün saatlerinin değişmemesi için uyku ve beslenme saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Tatilin çok keyifli geçen bir dönem olmasının yanı sıra bu dönemi en güzel şekilde geçirmek hem ebeveynleri hem de çocukları mutlu kılacağını belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gönül Tuba Ciğerli, "Çocuğa yiyecekleri ödül ve ceza olarak kullanmamalıyız. Çocuğa karne hediyesi adı altında bir fast food tüketmeye götürülmemeli. Sağlıksız yiyeceklerin cazibesini artıran bu davranışlardan kaçınılmalı. Çocukları sevindirmek için farklı seçenekler sunulabilir. Sevdiği oyunları beraber oynamak, yeni boyama kitapları almak, birlikte fiziksel aktivite yapmak gibi. Ebeveynler çocukları için sağlıklı besinler seçmeye özen göstermeli. Süt ve süt ürünleri, tahıl grubu ve sebze meyvelerdir" dedi.
Kahvaltı dışında diğer ana ve ara öğün saatlerin değişmemesine özen gösterilmesini belirten Ciğerli, "Yaz tatili motive olmak, dinlenmek için güzel bir fırsattır. Tatiliniz çok keyifli geçecek fakat geç yapılan kahvaltılar, uzun süren açlık durumları, sağlıksız besin seçimleri beraberinde fazla kiloları da getirecektir. Bu durumda da kilo almanız kaçınılmaz olacaktır. Çocuğun öğün saatlerinin değişmemesi için çocuğun uyku düzeni ve saatlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ebeveynler çocuklarını tatil döneminde herhangi bir spora teşvik etmelilerdir. Günümüz çocukları ne yazık ki fiziksel aktivite açısından oldukça zayıf yetişiyor. Çocuğun bilgisayar ve tv karşısında vakit geçirmesi yerine fiziksel aktivitelerini artırmak ailelerin elinde" diye konuştu.

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