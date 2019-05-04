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Çocukların tavana yapışan uçan balonu alma çabaları ilginç görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde düğün salonun tavanına yapışıp kalan uçan balonu almaya çalışan çocukların çabası ilginç ve tehlikeli görüntülere sahne oldu.

Çocukların tavana yapışan uçan balonu alma çabaları ilginç görüntülere sahne oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde düğün salonun tavanına yapışıp kalan uçan balonu almaya çalışan çocukların çabası ilginç ve tehlikeli görüntülere sahne oldu. Tehlikeli olmasına rağmen çocuklar üst üste koydukları yaklaşık 50 tabureyle tavandaki uçan balonu almaya çalıştı. Çocukların çabası izleyenleri zaman zaman gülümsetti.
İlçedeki bir düğün salonunda çekilen görüntüde bir grup çocuk, yaklaşık 3.5 metreyi geçen yükseklikteki tavana yapışan uçan balonu almak için adeta seferber oldu. Çocuklar salondaki kullanılmayan tabureleri üst üste koyarak balona ulaşmaya çalıştı. Başlangıçta defalarca uğraşmalarına rağmen sonuç alamayan çocuklar, daha sonra taburelerin sayısını arttırarak yeniden denediler.
Yaklaşık 50 tabureye ulaşılınca bu kez bir başka çocuk arkadaşlarının sırtına basarak taburelerin üzerine çıktı. Çocuk, arkadaşlarının sallanmaması için tabureleri sıkı sıkıya tutmasıyla doğruldu ve son hamlesiyle balonu almayı başardı.
Çocukların tehlikeye aldırmadan gösterdikleri çaba ilginç görüntüler oluşturdu.

Çocukların tavana yapışan uçan balonu alma çabaları ilginç görüntülere sahne oldu

Çocukların tavana yapışan uçan balonu alma çabaları ilginç görüntülere sahne oldu

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