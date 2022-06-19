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Çocukların tehlikeli oyunu kötü bitti: Okulu yaktılar! O anlar kameralara yansıdı

19.06.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da çocukların çakmakla oyunu kötü sonla bitti. Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, bir okul bahçesinde çakmakla oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Okulun kağıt geri dönüşüm deposuna sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle okulda maddi hasar oluştu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde okul bahçesinde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangın okulun giriş katındaki kağıt geri dönüşüm deposundaki kitapları küle çevirirken o anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

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ÇAKMAKLA OYUN KÖTÜ BİTTİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Ata Mahallesi Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesine giren çocuklar yanlarında getirdikleri çakmakla oynamaya başladı. Bir süre sonra arka bahçeye giden çocuklar, okulun giriş katında bulunan kağıt geri dönüşüm deposunun kapı altından dışarıya doğru taşan kitap sayfalarını çakmakla tutuşturdu. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler depo içerisindeki diğer kitaplara sıçradı.

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OKULDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Okuldan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri okul içerisinde oluşan yoğun dumanı da tahliye etti. Yangın sonrasında okulda maddi hasar meydana geldi.

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GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Çocukların yangına neden olan tehlikeli oyunları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği tespit edilirken, polis ekipleri çocukların belirlenip yakalanabilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
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