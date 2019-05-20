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Çocukların tehlikeli şampiyonluk kutlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir grup çocuğun, hareket halindeki hafif ticari aracın arkasından tutunarak yolculuk yapmaları korkuttu.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir grup çocuğun, hareket halindeki hafif ticari aracın arkasından tutunarak yolculuk yapmaları korkuttu. Spor Toto Süper Lig’in 33'üncü haftasında Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle, Silopi ilçesinde bir grup taraftar sevinç gösterisi düzenledi. Araçlarına binen taraftarlar, uzun konvoy oluşturarak, ilçenin işlek caddelerini dolaştı. Kutlamalar sırasında kapısı açık şekilde hareket eden hafif ticari aracın arkasından tutunan 5 çocuk ise görenleri hem şaşırttı, hem korkuttu. Akan trafiğe aldırış etmeden yolculuk yapıp, bu şekilde eğlenmeye çalışan çocuklar, bir süre sonra konvoydakilerin uyarısıyla araçta inip uzaklaştı.

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