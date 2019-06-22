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Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 12:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da patenli çocukların yolun ortasında tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.Olay Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Tekirdağ’da patenli çocukların yolun ortasında tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.
Olay Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolda 2 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde patenli 2 çocuk, yoldan geçen bir motosikletin arkasına tutunarak hiçbir tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre bu şekilde yolculuk yapmaya çalıştı.
Etraftaki sürücülerin de korna ve sözlü uyarılarına aldırış etmeyen patenli çocuklar çok sayıda büyük aracında geçtiği yolun ortasında bir süre ilerledikten sonra motosikleti bırakıp gözlerden kayboldular.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

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