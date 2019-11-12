HABER

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 05:41 | Son Güncelleme

 BURSA'da 3 çocuğun kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) - BURSA'da 3 çocuğun kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbeyi Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonetin arkasına koşarak tutunan yaşları 6 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun, tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğu sürdüren çocuklar, kamyonet sürücüsünün durumu fark ederek yavaşlaması sonrası kamyonetten inerek kaçtı.

FOTOĞRAFLI

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Sultanbeyli'de gecekondu yangınıSultanbeyli'de gecekondu yangını
İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

Dikkat çeken görüntü! Kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Dikkat çeken görüntü! Kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Korkutan yangın! 7 ev boşaltıldı

Korkutan yangın! 7 ev boşaltıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gecekondu yangını itfaiyeyi seferber etti

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Bolivya'da ordu polise destek için sokağa indi

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama

DEAŞ'tan Diyala'da hain pusu! Ölü ve yaralılar var!

DEAŞ'tan Diyala'da hain pusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.