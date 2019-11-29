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Çocukların telefon ve tabletle oynaması onları zeki yapmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:52 | Son Güncelleme

Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç, telefon ve tabletten yardım almadan tek başına oynadıkları oyunlar nedeniyle çocuklarını zeki sanan aileleri uyardı.

Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç, telefon ve tabletten yardım almadan tek başına oynadıkları oyunlar nedeniyle çocuklarını zeki sanan aileleri uyardı. Kılıç, “Bu bizim için zekanın göstergesi değil. Aksi yönde çocuğun gelişimine olumsuz etki edecek bir durum” dedi.
Son yıllarda tablet ve telefonlardaki oyunlara çocuklar adeta bağımlı olmuş durumda. Sokaklarda oynanan oyunlar teknolojinin sürekli gelişmesiyle unutulurken, bazı aileler çocuklarının tablet ve telefonda tek başına oyun oynayıp vakit geçirdiklerinde çocuklarını zeki olduğunu düşünüyor. Bu düşünce ise uzmanlar tarafından kabul edilmemekte.
Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden sokakta oynanan oyunların çok faydalı olduğunu belirterek, “Teknoloji hızla ilerliyor bizde bunlara yetişebilmek için ayak uydurmaya çalışıyoruz. Apartmanlar arttı ve çocuklar artık sokaklarda oynamıyor. Eskiden çocuklar kendi aralarında bir takım oyunlar geliştirirlerdi. Bu oyunlar da, çocuğun hem psikolojik hem de gelişimsel açıdan kendisini destekleyen oyunlar olurdu. Son zamanlarda bir takım bilgisayar oyunları, bir takım çizgi filmler çocukları oraya bağımlı hale getirdi” diye konuştu.

“Çocuklar dikkat dağınıklığı yaşıyor”
Tablet ve telefonu tek başına kullanan çocuğun ailesi tarafından zeki ilan edilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Kılıç, “Anne babalar çok övünüyorlar benim çocuğum çok zeki diye. Tableti, telefonu eline alıp bir yerlere giriyor, oyunlar oynuyor diye övünüyorlar. Bu bizim için zekanın göstergesi değil. Aksi yönde çocuğun gelişimine olumsuz etki edecek bir durum. Bir takım sıkıntıları zaten yaşıyoruz. Anne ve baba seslenmesine rağmen çocuklar cevap vermiyor. Çocuklar dikkat dağınıklığı yaşıyor” ifadelerini kullandı.
Çocukların anne ve babalarından gördüğü hareketleri yaptığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:
“Ailenin çok fazla televizyonla ilgilenmesi varsa, çocukla ilgilenmiyorsa çocuk da anne ve babasına siz bunları yapıyorsunuz diyerek kendisi de yapmak isteyecek. O yüzden anne ve baba kendi davranışına bakacak. Okul öncesi çocuklar için televizyon, tablet ve oyun toplamda yarım saat yeterli. Okul çağında ise bir saat. Zaten çocuğun okul yaşantısı var birde koşturarak gelip bilgisayara oturduğu zaman ders başarısında düşmeler, odaklanma sorunları yaşayacak. Baktık önüne geçemiyoruz tamamen ortadan kaldıracağız.”
Çocukların yemek yerken çizgi film izlemesinin yanlış olduğunu aktaran Kılıç, beynin birden fazla eyleme odaklanamayacağı için yemek yerken televizyon izlemenin gelişimsel açıdan sıkıntılı olduğunu sözlerine ekledi.

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