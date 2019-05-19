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Çocukların torpille oyunu yangınla bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 21:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çocukların oynarken attığı torpil bir depodaki malzemeleri tutuşturdu.

Çocukların torpille oyunu yangınla bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çocukların oynarken attığı torpil bir depodaki malzemeleri tutuşturdu. Yangının zamanında fark edilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, Mahmudiye Mahallesi Çağdaş Sokakta bulunan bir apartmanın en alt katındaki depoda çıktı. İddiaya göre mahallenin çocukları torpil yakıp camdan aşağı attı. Patlayan torpil içerde bulunan malzemeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören mahalle halkı yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yoğun dumanın kaplaması nedeniyle apartman tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu depoda bulunan birçok eşya yanarak kül oldu. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırıyor.

Çocukların torpille oyunu yangınla bitti

Çocukların torpille oyunu yangınla bitti

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