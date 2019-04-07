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Çocukların trafik eğitimi Murat ağabeylerinden

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Sakarya Emniyet Müdürlüğünde trafik polisi olarak çalışan 39 yaşındaki Murat Ünal, çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında çeşitli okullarda ders veriyor - Çocukların zihninde daha kalıcı olması için hazırladığı mini trafik parkuru, yaya geçitleri, kartondan arabalar ve levhalarla uygulamalı eğitim veren, eğlenceli yönüyle de dikkati çeken Ünal, trafikte bilinçli sürücüler yetiştirmek amacıyla daha çok çocuğa ulaşmak istiyor

ONUR ORHAN - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde trafik polisi olarak görev yapan Murat Ünal, hazırladığı mini trafik parkuru, yaya geçitleri, kartondan arabalar ve levhalarla çocuklara trafik bilinci aşılamaya çalışıyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ünal (39), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) iş birliğinde uygulanan "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında okullarda eğitim veriyor.

Çocuklarda trafik bilinci oluşması için okulları ziyaret eden Ünal, eğitimlerde adeta onlardan biri gibi oluyor. Özellikle anaokulu öğrencilerine, hazırladığı mini trafik parkuru, yaya geçitleri, kartondan arabalar ve levhalarla uygulamalı ders veren Ünal, eğlenceli hale getirdiği eğitimlerin çocuklarda kalıcı olması için çalışıyor.

- "Çocuğa belli bir sorumluluk veriyoruz"

Trafik polisi Murat Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 0-6 yaş aralığının bedensel, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, bu doğrultuda kişiliğin geliştiği ve şekillendiği grup olduğunu söyledi.

Trafikte yaşanan problemlerin birçoğunun, trafik eğitimi eksikliği yüzünden olduğunu dile getiren Ünal, okul öncesi alınan eğitimin çocuğun trafik kurallarına uymasına alışkanlık ve bunu yaşam tarzı olarak benimsemesine olanak sağlayacağını ifade etti.

Önceki yıllarda maalesef öğrencilerin trafik bilgisinin "Kırmızıda dur, yeşilde geç ya da sağa sola bak, kimse yoksa geç." olduğunu aktaran Ünal, "Ama şimdi özellikle anaokulu ve ilkokulu çocuklarına Trafik Polisi Kimlik Kartı veriyoruz. Bu kartlarımız İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fatih Kaya imzalı. Çocukların isimleri yazıyor, fotoğrafları bulunuyor. Arkasında da 4 görevi var. Çocuk eğer arabadayken annesi, babası emniyet kemeri takmıyorsa telefonla konuşuyorsa hızlı gidiyorsa kırmızı ışıkta geçiyorsa kimlik kartını gösterip kırmızı düdüğünü çalıyor. Aslında bunu yaparak çocuğa şimdiden bilinç kazandırıyor, belli bir sorumluluk veriyoruz." şeklinde konuştu.

Ünal, çocuklardan aldıkları geri dönüşün kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, bu eğitimler sayesinde trafik konusunda bilinçli nesiller oluşacağını belirtti.

Anaokullarında hazırladıkları mini trafik parkuru, yaya geçitleri, kartondan arabalar ve levhalarla eğitim verdiklerini aktaran Ünal, teorik eğitimlerin de devam ettiğini anlattı.

Çocuklara verilen uygulamalı eğitimlerin daha akılda kalıcı olduğunu vurgulayan diyen Ünal, "Çocuk bunu yaparken eğleniyor. Eğlendiği için kafasına bilinç olarak yerleşiyor. Yani bir şeyi siz eğlendirerek yaparsanız o hem çocukta kalıcı olur hem de yaptığı eğitimden sıkılmadan zevk alır. Çocuk onu oyun olarak görüyor. Kimlik kartı ve kırmızı düdük alan çocukta zaten belli bir sorumluluk oluşuyor. Siz bu sorumluluğu ufak yaşta çocuğa verirseniz, yarın kendisi şoför olduğu zaman inanın kemer takmada, telefonla konuşmada ve birçok trafik kuralında kendisi örnek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ünal, eğitimlerde her yaş grubuna göre farklı yöntem uyguladığını anlatarak, anaokuluna gittiği zaman onlardan biri olarak çocuklaştığını dile getirdi.

- "Çocuklardan tatlı şikayetler geliyor"

Çocuklarla arasının çok güzel olduğunu, onlarla oyunlar oynadığını kaydeden Ünal, "Eğitim verirken kendi çocuğuma eğitim veriyormuş gibi düşünüyorum. Burada hoşuma giden, beni şevklendiren, azmimi, motivasyonumu artıran, onların beni trafik polisi olarak değil, Murat ağabeyleri olarak görmeleri. Kimlik kartı dağıtırken çocuklarımız annesine, babasına, ağabeyine, ablasına, özlemle beklediği birine sarılır gibi sarılıyor. Bu her yaş grubunda oluyor. Bu da benim şevkimi, motivasyonumu artırıyor." dedi.

Anaokullarında öğrencilerin çoğunun trafik kurallarına uymayan ailelerini şikayet ettiğini aktaran Ünal, "Bu şikayetler tatlı şikayetler...Birisi, 'Annem, arabada telefonla konuşuyor.' diyor, birisi, 'Babam arabada o kadar hızlı gidiyor ki ibre bazen 102'yi geçiyor.' diyor. Bunlar çok güzel şeyler. Bir çocuk bunları size konuşabiliyorsa eğitim asıl amacına ulaşmış demektir." şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatları doğrultusunda kentte eğitim verilmedik öğrenci bırakmayacaklarını belirten Ünal, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 13 bin 768 öğrenciye trafik eğitimi verdiklerini, hedeflerinin yıl sonuna kadar 20 bin rakamını aşmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Murat Ünal trafik bilinci trafik polisi

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