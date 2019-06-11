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Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 08:55 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kamyonetin arkasına asılarak seyir eden çocuklar, yürekleri ağza getirdi.Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

Kahramanmaraş’ta kamyonetin arkasına asılarak seyir eden çocuklar, yürekleri ağza getirdi.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Canlarını hiçe sayarak, açık kasa kamyonetin arkasında kilometrelerce seyir eden çocuklar yürekleri ağza getirdi. Plakası belli olmayan kamyonetin arkasına asılarak uzun süre seyir eden çocuklar, düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
O anlar ise kamyonetin arkasında seyir eden otomobil içerisinden kayda alındı. Görüntülerde bir kaza yaşanmadan kamyonet gözden kaybolurken, sonrasında ise ne olduğu merak ediliyor.

Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

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