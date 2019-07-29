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Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi

Tokat'ın Taşlıçiftlik köyünde sıcaktan bunalan çocuklar traktör römorkunda serinlemenin tadını çıkardı.

Merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyünde, sıcaktan bunalan çocuklar ailelerinin de desteği ile traktör römorkunu küçük bir havuza çevirdiler.

Önce naylon brandayla kaplanan ardından da içine su doldurulan römorka giren çocuklar sıcak havada yüzmenin tadını çıkardı.

Küçük de olsa havuz keyfi yaşayan çocuklar, yüzerken havuz gözlüğü ve şnorkel takmayı da ihmal etmediler.

Çocukların keyifli anları ise aileleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Çocuk havuz römork Tokat traktör

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