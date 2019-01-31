HABER

Çocukların uçan tekmeli ve yumruklu kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 08:59 | Son Güncelleme

Samsun’da iki grup arasında parkta çıkan kavgada çocukların birbirlerine uçan tekme ve yumruk atması kameraya yansıdı.Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark’ta meydana geldi.

Samsun’da iki grup arasında parkta çıkan kavgada çocukların birbirlerine uçan tekme ve yumruk atması kameraya yansıdı.
Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 10-15 arasında değişen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çocuklar birbirlerine yumruk ve uçan tekme attı. Kavga bir süre daha devam ederken olay yerine gelen sivil zabıta ve polis ekipleri kavga eden 2 grubu ayırarak olay yerinden gönderdi. Ara sokaklara doğru kaçışan çocuklar burada da bir süre tartıştıktan sonra dağıldı.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Karda, yolda mahsur kalan kişileri itfaiye kurtardıKarda, yolda mahsur kalan kişileri itfaiye kurtardı
Otomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralıOtomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.