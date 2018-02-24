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Çocukların velayeti kimde kalacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 12:19 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal’dan boşanmaya hazırlanan Emina Sandal, eski sevgilisi Marko Miskoviç’e döndüğü iddiasına tepki gösterdi.

Oğlu Yavuz’un doğum günü partisinde konuşan Emina Sandal, “Marko’yu 11 yıldır hiç görmedim” dedi.

Çocukların velayeti kimde kalacak

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10 yıllık eşi Mustafa Sandal’la boşanma kararı aldıkları haberleriyle gündemde olan Emina Sandal, küçük oğlu Yavuz’un 6’ncı yaş gününü dün bir AVM’nin oyun salonunda kutladı.
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Mustafa Sandal, işleri nedeniyle partiye katılamadı. Basın mensuplarıyla sohbetinde “Boşanıyoruz, her şey net” diyen şarkıcı, sosyal medya hesaplarında soyadını ‘Jahovic’ yapması sorulunca “Soyadımı henüz değiştirmedim, kendi ülkemde öyle tanınıyorum. Ama dava bittikten sonra değiştireceğim” yanıtını verdi.
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Hayatımda kimse yokEski sevgilisi Marko Miskoviç’le yeniden görüşmeye başladığı haberlerine ise tepki gösteren Emina Sandal şunları söyledi: “Sırp basını, 14 yaşımdan beri benimle ilgili hiçbir skandal bulamadı. Şimdi fırsatı değerlendirip böyle haberler yapıyorlar. Ama ben Marko’yu 11 senedir hiç görmedim.
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Ne onunla bir yerde oturdum ne de kahve içtim. Benim hayatımda şu an kimse yok. Uzun zaman da olmasını istemiyorum. Sadece çocuklarım için çabalayacağım”
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ÇOCUKLAR AYRILIK SÜRECİNİ ATLATTI

ÇOCUKLAR AYRILIK SÜRECİNİ ATLATTI
Çocukları Yaman ve Yavuz’un ayrılık sürecinden olumsuz etkilenmediklerini söyleyen Emina Sandal, “Çocuklar o süreci atlattı” dedi. Sandal, oğullarının velayetinin kendisinde kalacağını belirtti.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nedense bu sosyetenin ünlülerin aşkı çabuk tükeniyor işin (içinde sevgi olmayınca menfaat olunca) olacağı budur onlara bakıldığında fakirlerin komple boşanması lazım.
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