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Çocukların vücut direncini korumak için en iyi kış yemekleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.11.2020 17:58 | Son Güncelleme

Güçlü bağışıklık sistemi için beslenme şeklinin büyük önem taşıdığını söyleyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, çocukların kış aylarında sağlığını koruması için fiziksel aktivite ve düzenli uyku dışında yediklerinin de büyük etkisinin olduğunu söyledi. Peki çocuklar güçlü bir bağışıklık için kış aylarında neler yemeli? İşte bu sorunun yanıtı...

Çocukların vücut direncini korumak için en iyi kış yemekleri

Kahvaltı günlük ihtiyaç duyulan besin ve besin öğelerinin kolayca karşılanabileceği bir öğün. Çocuğunuza seveceği bir omlet hazırlayıp yanına mandalina, portakal, greyfurt gibi bir narenciye meyvesi eklediğinizde hem günlük C vitamini ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına destek sağlayacak hem de yumurtanın içerisindeki bağışıklık sistemini destekleyen demirin emilimini artıracaksınız.

ANTİOKSİDAN VE VİTAMİN DEPOSU ARA ÖĞÜNLER

Çocuklar yetişkinlerden daha fazla atıştırma ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyacı bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilecek yüksek yağlı ve şekerli paketli bir gıdadan karşılamaması için kış meyvelerinden ve badem, fındık, ceviz gibi kabuklu yemişlerden oluşan antioksidan ve vitamin deposu bir ara öğün hazırlayabilirsiniz.

KÖKLERDE SAĞLIK VAR

Kereviz, turp, kırmızı pancar gibi kök yumru; pırasa, soğan, sarımsak gibi soğanlı; ıspanak, pazı, roka, tere gibi toprak üstü sebzeler içerdikleri güçlü antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin en önemli destekleyicilerindendir. Çocuğunuz bu besinleri tüketmekte zorlanıyorsa bol sebzeli bir çorba kurtarıcı olabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ= ÇİNKO

Güçlü bir bağışıklık için yeterli miktarda çinko şart. Hindi eti, kabak çekirdeği, kurubaklagiller ve kaju en zengin çinko kaynaklarından.

GÜNEŞ GİTTİ, D VİTAMİNİNİ NEREDEN KARŞILAYACAĞIZ?

Son 10 yılda yapılan çalışmalar, D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymuştur. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir; yumurta sarısı, ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar da D vitamini kaynağı olmasına rağmen güneş ışığından yeterli miktarda yararlanılamadığında D vitamini eksiklikleri görülür. Bu nedenle rutinde D vitamini seviyeleri takip edilmeli ve eksiklik varsa hekime danışılarak takviye yapılmalıdır.

EV YAPIMI MEYVELİ KEFİR

Kefir içerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici özellik gösteriyor ama çocukların büyük bir kısmının çok da hoşuna gitmeyen bir lezzet. Kefiri çocuğunuzun sevdiği bir meyve ile blenderize edebilirsiniz. Böylece çocuğunuza hem probiyotik ve vitamin deposu hem de lezzetli bir ara öğün sunabilirsiniz.

BALLI IHLAMUR

Soğuk algınlığına karşı ıhlamurun gücünü artık hepimiz biliyoruz. Ihlamuru çocuğunuzun seveceği bir hala getirmek için biraz bal ekleyebilirsiniz.

HAFTADA 2 DEFA BALIK

Omega-3 bağışıklık düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Yeterli miktarda omega-3 için haftada en az 2 defa balık tüketmek gerekiyor. Çocuğunuz balık tüketmeyi sevmiyorsa balık köftesi, balık çorbası gibi tarifler deneyebilirsiniz.

HAFTADA 2 DEFA KURUBAKLAGİL

Kurubaklagiller, içerisindeki protein, lif, demir, çinko, magnezyum ve folik asit sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterir. Kurubaklagil yemeğinin yanına limonlu bir salata eklediğinizde hem demirin emilimini artıracak hem de vitamin ve antioksidan açısından zengin bir öğün hazırlamış olacaksınız.

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