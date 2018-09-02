Çocukların yakıp, attığı maytaplar yangın çıkardı

İsmet KARABEY- Ruhan YALÇIN/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, çocukların sünnet düğününde yakıp, attığı maytaplar, makilikte yangın çıkmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı İlyas Mahallesi Esentepe sitelerinde düzenlenen sünnet düğününde çocuklar, maytap yaktı. Sönmeden atılan maytaplar, makilikte yangın çıkmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, 4 araçla yangına müdahale etti. Askeri bölge ile Esentepe siteleri arasındaki bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi sınırlarına dayanan yangının depolarda bulunun nitrat gübrelerine ulaşması da engellendi. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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