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Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı 1 ölü, 1 yaralı (EK FOTOĞRAFLAR)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir grup çocuğun oyun oynamak için yuvarladığı kamyon lastiği, yol kenarında yürüyen Gülbade Kevik (70) ve Dilber Karataş'a (79) çarptı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir grup çocuğun oyun oynamak için yuvarladığı kamyon lastiği, yol kenarında yürüyen Gülbade Kevik (70) ve Dilber Karataş'a (79) çarptı. Ağır yaralanan Kevik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Karataş ise ayağından yaralandı.

Olay, geçen pazartesi günü Gümüşpala 7084 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı. Yuvarlanan lastik, kaldırımda duran Gülbade Kevik ve Dilber Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü. Kafasının üzerine düşen Kevik, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı. Kevik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı öğrenildi.

MAHALLELİDEN YOKUŞ İSYANI

Gülbade Kevik'in komşuları, yokuştan sürekli olarak çeşitli maddelerin aşağıya atıldığını savundu. Zaman zaman yokuş sebebiyle kazaların yaşandığını belirten Fatma Çetin (45), "Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü koptu. Ben de gürültüyü duyduktan sonra pencereye çıktım. Gülbade ablayı yaralı görünce hemen ambulansı aradım. Hastaneye gittikten birkaç saat sonra da ölüm haberini aldık. Çocuklar, zaman zaman yokuştan aşağıya lastik bırakıyorlar. Bunun yanı sıra çeşitli kazalar da meydana geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Yaşanan olayın şokunu atlatamadıklarını söyleyen Melike Serra Yalçın (20) ise, "Lastik isabet ettikten sonra Gülbade teyze kanlar içinde yerde kaldı. Hepimiz çok etkilendik. Burada oturan biz veya bir başkası da olabilirdi. Çok kötü bir olay yaşadık. Bu yokuşa artık bir önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

Yokuştan lastik dışında farklı maddelerin de atıldığına dikkat çeken Fadime Dumlupınar, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak "Yokuşun yukarısından, taş, tekerlek ve şişe fırlatıyor. Çocukluktan beri burada oturuyorum ve bu durumdan bıkmış durumdayız. Bu işin artık bir çözümü olması gerekiyor. Çok acı bir olay yaşadık" dedi.

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