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Çocukların yüzde 38’inde postür bozukluğu var!

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.05.2020 15:35 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü sağlık dergisi Journal of School Health'de yayınlanan bilimsel bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 38,3’ünde postür (kötü duruş) bozukluğu görülüyor. Peki bu rahatsızlık neden olur? Tedavisi var mı?

Çocukların yüzde 38’inde postür bozukluğu var!

Çocukların hem bugün hem de gelecekte sağlığını olumsuz etkileyen rahatsızlık hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı.

TEKNOLOJİ ÇOCUKLARDA KAMBURLUK YAPIYOR

“Çocuklardaki postür bozukluğu günümüzde en çok teknolojiye bağlı olarak gelişir. Bilgisayar, tablet, telefon başında geçirilen süre ile doğru orantılı olarak çocuklarda postür bozukluğu görülme sıklığı artmıştır. BMC Musculoskaletal Disorders’ta 2014’te yayınlanan bilimsel çalışmada, bilgisayar kullanan çocukların artmış kamburluk ve başın öne doğru uzadığı pozisyona sahip oldukları bulunmuştur.

Sokaklarda oynayan çocuk sayısının azalması, futbolu sahada oynamak yerine bilgisayarlarında tuşlara basarak oynamayı tercih eden bir nesil olması, sek sek oynamak, ip atlamak yerine cep telefonlarına indirdikleri uygulamalardan oyunlar oynamaları kasların da gelişimini etkilemektedir. Karın ve sırt kasları zayıf olan çocuklarımızın da postür bozukluğu ortaya çıkmaktadır.

SIRT ÇANTASININ AĞIRLIĞI NE KADAR OLMALI?

Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre, taşıdıkları ağır sırt çantaları da postür bozukluğu gelişimine sebep olacaktır. Plos One’da 2018’de yayınlanan bir çalışmada çocukların taşıdıkları sırt çantalarının ağırlığı kendi vücut ağırlıklarının yüzde 5’iyle 20’si arasında olması gerektiği ancak optimumun yüzde 10 olduğu söylenmiştir.

2017’de Acta Odontológica Latinoamericana dergisinde yayınlanan bir çalışma da çocuklarda temporomandibular eklem disfonksiyonlarının yani çene eklemi problemlerinin duruş bozukluklarına sebep olabileceği açıklanmıştır. Çene ekleminde problem olan çocuklarda en fazla görülen postüral bozukluk ‘hiperlordosiz’ yani bel çukurunun aşırı artması durumudur. Bunu takiben de yandan bakıldığında başın gövdenin önüne doğru uzadığı pozisyon gelişir.

KÖTÜ BESLENME POSTÜR BOZUKLUĞU NEDENİ

Beslenme de çocuklarımızın postürünü etkilemektedir. Kötü beslenme ile gelen obezite probleminden dolayı çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren birçok sağlık problemi yaşamaktadır. Çocuğumuzun ağırlığının fazlaca olmasından dolayı ayaklara çok yük binecektir ve ayak basış problemleri yaşanacaktır. Ayak basış problemleri de vücudun kendi dengesini koruyabilmek için anormal duruş stratejileri geliştirecektir. Annals of Biomedical Engineering’te 2018 yılında yapılan çalışma düz tabanı olan kız ve erkek çocuklarda postür bozukluğunun daha fazla olduğunu göstermiştir.

ÇOCUĞUNUZ AĞRIDAN BAHSEDİYORSA...

Çocuğunuz sık sık ağrıdan bahsediyorsa, çocuğunuzu incelediğiniz zaman herhangi bir asimetri gözlemliyorsanız fizyoterapistinizden postür analizi yapmasını istemelisiniz. Yıllık rutin yapılan kontroller çocuğunuzun sağlıklı gelişmesini sağlar. İlerleyen yaşlarında daha büyük sorunlarla karşılaşmadan çocuklarımızın omurga sağlığını koruyalım.

Bir çoğumuz farkında olmasak da aslında sağlığımızı çocukluk yaşlarında kaybetmeye başlarız. Bunun önüne geçmek için çocuklarımızı iyi gözlemlemeli, eğlenceli fikirlerle birlikte aktif bir egzersiz planlamalıyız. Çocuğun yapısına ve karakterine uygun egzersizler postür bozukluğu problemini ortadan kaldıracağı gibi çocuğunuzun daha sakin ve mutlu olmasını da sağlayacaktır.”


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