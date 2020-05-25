Çocukların yüzde 38’inde postür bozukluğu var!

Çocukların hem bugün hem de gelecekte sağlığını olumsuz etkileyen rahatsızlık hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı.

TEKNOLOJİ ÇOCUKLARDA KAMBURLUK YAPIYOR

“Çocuklardaki postür bozukluğu günümüzde en çok teknolojiye bağlı olarak gelişir. Bilgisayar, tablet, telefon başında geçirilen süre ile doğru orantılı olarak çocuklarda postür bozukluğu görülme sıklığı artmıştır. BMC Musculoskaletal Disorders’ta 2014’te yayınlanan bilimsel çalışmada, bilgisayar kullanan çocukların artmış kamburluk ve başın öne doğru uzadığı pozisyona sahip oldukları bulunmuştur.

Sokaklarda oynayan çocuk sayısının azalması, futbolu sahada oynamak yerine bilgisayarlarında tuşlara basarak oynamayı tercih eden bir nesil olması, sek sek oynamak, ip atlamak yerine cep telefonlarına indirdikleri uygulamalardan oyunlar oynamaları kasların da gelişimini etkilemektedir. Karın ve sırt kasları zayıf olan çocuklarımızın da postür bozukluğu ortaya çıkmaktadır.

SIRT ÇANTASININ AĞIRLIĞI NE KADAR OLMALI?

Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre, taşıdıkları ağır sırt çantaları da postür bozukluğu gelişimine sebep olacaktır. Plos One’da 2018’de yayınlanan bir çalışmada çocukların taşıdıkları sırt çantalarının ağırlığı kendi vücut ağırlıklarının yüzde 5’iyle 20’si arasında olması gerektiği ancak optimumun yüzde 10 olduğu söylenmiştir.