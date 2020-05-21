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  4. "Çocukların Yüzde 60'ı Salgın Yüzünden Eğitimden Yoksun Kaldı"

"Çocukların Yüzde 60'ı Salgın Yüzünden Eğitimden Yoksun Kaldı"

21.05.2020 19:40 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni raporuna göre, eğitim alanında kaydedilen gerileme, 1980l'erden bu yana görülen en büyük düşüş. Raporda, eğitimin yanısıra sağlık ve istihdam alanlarında da eşitsizliklerin arttığı kaydediliyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, (UNDP) ‘COVID-19 ve İnsani Gelişme’ başlıklı raporunda, dünyada birçok alanda sağlanan gelişmelenin 1980’li yıllardan bu yana en büyük gerileme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Raporda, corona virüs salgını yüzünden ekonomi ve sağlığın yanı sıra eğitim alanında ortaya çıkan zorlayıcı koşullara dikkat çekiliyor.

20 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan UNDP raporuna göre, Corona virüsü salgını yüzünden neredeyse tüm dünyada okulların kapatılması ve internet yoluyla uzaktan eğitime geçilmesiyle çocuk yaştaki öğrencilerin yüzde 60’ı eğitimden uzak kaldı.

İnsani Gelişme Endeksi 30 yıl sonra ilk kez geriledi

1990 yılından bu yana, UNDP bünyesindeki İnsani Gelişme Raporu Ofisi tarafından her yıl derlenen ‘insani gelişme’ verileri, ülkelerdeki yaşam standartları, sağlık ve ortalama yaşam süresi ve eğitime erişim olmak üzere üç ana konu altında toplanıyor.

COVID-19 salgını sürecinin bu alanlardaki etkisinin incelendiği yeni raporda, dünyanın 2020 yılı içinde büyük bir ‘gerilemenin eşiğine’ geldiği kaydedildi.

UNDP Başkanı Achim Steiner raporda dikkat çekilen gerileme riski konusunda, “Dünya son 30 yıl içinde, 2007-2009 yıllarında yaşanan küresel mali kriz de dahil birçok kriz gördü. Bunların hepsi insani gelişmeye ağır darbe vurdu ancak şu ana kadar her yıl kalkınma kazançları artıyordu” diyen Steiner, COVID-19 salgınının bu gidişatı tersine çevirebileceği uyarısında bulundu.

Eşitsizlikler sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında daha da büyüdü

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızlı bir şekilde pandemiye dönüşen Corona virüsü salgını şu ana kadar dünya çapında 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tespit edilen toplam vaka sayısıysa 5 milyonu geçti.

Salgının ekonomi üzerindeki etkisi hem güçlü ekonomileri olan ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde hissedilirken, birçok alanda önceden var olan eşitsizliklerin de artmasına neden oldu.

Raporda, sağlık hizmetine erişim, istihdam ve cinsiyetler arası eşitlik konularında görülen insani gerilemenin yanı sıra, eğitim alanında karşılaşılan durumun da yakın bir zamanda

düzeltilmemesi halinde uzun vadede olumsuz etkileri olacağı uyarısı yapılıyor.

Eğitimdeki gerilemenin önüne geçmek için yaygın internet erişimi şart

Salgınla mücadele önlemleri kapsamında okulların ülkelerin çoğunda kapatılması üzerine internet üzerinden uzaktan eğitim yöntemleri devreye sokuldu. Ancak UNDP uzmanlarına göre, bu, dünya genelinde ilköğretim çağındaki öğrencilerin yüzde 60’ının internete erişimleri bulunmadığı için eğitimden yoksun kalmasına neden oldu.

Uzmanlar, hem eğitimde hem de bazı ülkelerdeki istihdam alanlarında eşitsizliklerin önüne, internet erişiminin yeterli oranda yaygınlaştırılmasıyla geçilebileceğini savunuyor.

Ülkelerin çoğunda sosyal mesafe ve karantina kurallarına uyuldu

Ülkelerin büyük bir çoğunluğunda Corona virüsü salgınına karşı tıbbi müdahalenin yanı sıra öncelikli olarak sokağa çıkma yasakları, hareketlilik kısıtlamaları ve okulların kapatılması gibi uygulamalar devreye girdi.

Raporda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) salgını pandemi ilan etmesi üzerine 119 ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladığı hatırlatılıyor. 82 ülkedeki sokağa çıkma yasağı uygulamaları raporda ‘sıkı’ ve ‘çok sıkı’ olarak nitelendirildi.

Rapora göre, 156 ülkede okullar kapatıldı. 184 ülkede sosyal ve ekonomik faaliyetler kısıtlandı. Seyahatlerin kısıtlandığı 184 ülke arasında 100’den fazlasında yasakların yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

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