"Çocukların yüzde 78'i sakıncalı sitelere karşı korunmuyor"

İSTANBUL (AA) - Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu'nca yapılan "Çocukların Dijital Dünya ile İlişkisi" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Platformdan yapılan açıklamada, araştırmanın 3 ayda bir düzenli olarak yapılan yüz yüze Omnibus çalışmaları kapsamında 15 ilde 537 ebeveyn ve 1-17 yaş arası 802 çocukla gerçekleştirildiği belirtildi.

Araştırma sonuçlarına göre, çocukların kendilerine ya da başka birine ait akıllı telefon, tablet veya bilgisayarda günde ortalama 2,7 saatlerini internette harcadıkları kaydedildi.

Çocukların yüzde 18'inin internette hiç vakit geçirmediği, ebeveynlerin yüzde 60'ının çocuklarının internete girişine sınırlama getirdiği ve ortalama 2 saat 11 dakika kullanmalarına izin verdiği ifade edildi.

Birden fazla seçenekli "Çocuğunuz interneti hangi amaçlar için kullanıyor?" sorusuna ebeveynlerin yüzde 79'unun "oyun oynamak", yüzde 76'sının "ödev ve eğitici faaliyetler", yüzde 57'sinin "video izlemek", yüzde 36'sının "arkadaşlarıyla iletişimde olmak", yüzde 28'inin "dizi ya da film izlemek", yüzde 24'ünün ise "fotoğraf veya video paylaşmak" yanıtını verdiği aktarıldı.