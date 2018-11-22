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"Çocukların yüzde 78'i sakıncalı sitelere karşı korunmuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:19 | Son Güncelleme

"Çocukların Dijital Dünya ile İlişkisi" araştırmasından: - "Çocuğu internette vakit geçiren ebeveynlerin yalnızca yüzde 8'i sakıncalı sitelere karşı program/uygulama kullanıyor, yüzde 14'ü ise korunma programı kullanıp kullanmadığının farkında değil. Çocukların yüzde 78'i ise sakıncalı sitelere karşı korunmuyor"

İSTANBUL (AA) - Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu'nca yapılan "Çocukların Dijital Dünya ile İlişkisi" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Platformdan yapılan açıklamada, araştırmanın 3 ayda bir düzenli olarak yapılan yüz yüze Omnibus çalışmaları kapsamında 15 ilde 537 ebeveyn ve 1-17 yaş arası 802 çocukla gerçekleştirildiği belirtildi.

Araştırma sonuçlarına göre, çocukların kendilerine ya da başka birine ait akıllı telefon, tablet veya bilgisayarda günde ortalama 2,7 saatlerini internette harcadıkları kaydedildi.

Çocukların yüzde 18'inin internette hiç vakit geçirmediği, ebeveynlerin yüzde 60'ının çocuklarının internete girişine sınırlama getirdiği ve ortalama 2 saat 11 dakika kullanmalarına izin verdiği ifade edildi.

Birden fazla seçenekli "Çocuğunuz interneti hangi amaçlar için kullanıyor?" sorusuna ebeveynlerin yüzde 79'unun "oyun oynamak", yüzde 76'sının "ödev ve eğitici faaliyetler", yüzde 57'sinin "video izlemek", yüzde 36'sının "arkadaşlarıyla iletişimde olmak", yüzde 28'inin "dizi ya da film izlemek", yüzde 24'ünün ise "fotoğraf veya video paylaşmak" yanıtını verdiği aktarıldı.

"Çocuğunuzun kullandığı sosyal medya hesaplarını ve kimlerle iletişim halinde olduğunu yakından takip ediyor musunuz?" sorusunu ise ebeveynlerin yüzde 25'i "takip ediyorum", yüzde 20'si "takip etmiyorum", yüzde 55'i ise "çocuğumun sosyal medya hesabı yok" şeklinde cevapladığı bildirildi.

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- "Ebeveynlerin yüzde 8'i sakıncalı sitelere karşı önlem alıyor"

Çocuğu internette vakit geçiren ebeveynlerin yalnızca yüzde 8'inin sakıncalı sitelere karşı program/uygulama kullandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Yüzde 14'ü ise korunma programı kullanıp kullanmadığının farkında değil. Çocukların yüzde 78'i ise sakıncalı sitelere karşı korunmuyor. En çok kullanılan koruma programı yüzde 19 ile TTNET aile çocuk paketi. Çocukların yüzde 17'si ebeveynlerinin sınırlamalarından rahatsız olurken, yüzde 33'ü uygulanan sınırlamaların farkında değil. Sakıncalı siteler için koruma programı kullanan yaklaşık her 10 ebeveynden 6'sı çocuklarının internet faaliyetlerini sınırlarken eşine danıştığını belirtiyor, yüzde 31'i arkadaş, akraba gibi yakın çevresine danıştığını belirtirken, yüzde 25'i kimseye danışmadığını söylüyor. Pedagoji alanında uzman kişilere danıştığı söyleyenlerin oranı ise yüzde 12."

Ayrıca, sosyal medya hesabı olan çocukların yüzde 26'sının profilinin herkese açık ve yüzde 40'ının bu hesaplardan özel hayatlarıyla ilgili paylaşım yaptığı belirtilerek, "Sosyal medya hesabı olan ebeveynlerin de yüzde 22'sinin profilleri herkese açık ve yüzde 48'i hesaplarında çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yaptığını belirtiyor. Bu paylaşımları yaparken güvenlik kaygısı yaşayanların oranı sadece yüzde 12. Ebeveynlerin yüzde 61'i herhangi bir güvenlik kaygısı taşımıyor, yüzde 27'si ise güvenlik açısından hiç düşünmediğini belirtiyor." denildi.

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"Çocukların Dijital Dünya ile İlişkisi" araştırması Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu

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