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Çocuklarına "Adolf" adını veren çift terörden suçlu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

Çocuklarına Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler’in adını veren İngiliz çift, aşırı sağcı terör örgütü Ulusal Eylem'e üye olmaktan suçlu bulundu

LONDRA (AA) - İngiltere'de Çocuklarına Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in adını veren İngiliz çift, aşırı sağcı terör örgütü Ulusal Eylem üyeliğinden suçlu bulundu.

Birmingham'da görülen davanın bugünkü duruşmasında Adam Thomas (22) ve Claudia Patatas (38) adlı çiftin, İngiltere'de terör listesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Eylem örgütüne üye olduğuna hükmedildi.

Çocuklarına "Adolf" ismini veren çiftin, evlerini de Nazilerin sembolü gamalı haç desenli kırlentlerle döşediği ortaya çıktı.

Thomas'ın oğlunun beşiğini Ku Klux Klan kıyafetleri içinde salladığını gösteren fotoğraflar da mahkemeye sunulan deliller arasında yer aldı.
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- Terör listesine 2016'da alındı

İngiltere'de 2013'te kurulan Neonazi eğilimli Ulusal Eylem (National Action), Aralık 2016'da ülkedeki terör listesine alınmıştı.

Örgüte yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem'in ayrıca, 2016'da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmada adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, Ulusal Eylem örgütünün sloganları arasında yer alıyor.

Son olarak eylül ayında yapılan örgüte yönelik operasyonda da 5 kişi gözaltına alınmıştı.

İngiltere'de terör listesinde yer alan bir örgüte üye olanlar 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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Adam Thomas Adolf Hitler Claudia Patatas ingiltere Ulusal Eylem

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