HABER

Çocuklarına cinsel istismarda bulunan babaya 166 yıl, anneye 27 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 17:21 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da 10 ve 12 yaşındaki iki oğluna kötü muamelede ve cinsel istismarda bulunmaktan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Hasan K.'ye toplam 166 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da 10 ve 12 yaşındaki iki oğluna kötü muamelede ve cinsel istismarda bulunmaktan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Hasan K.'ye toplam 166 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan Melek K. de oğullarından birine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan anne Melek K., karar sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tosya ilçe merkezinde oturan Hasan ve Melek K. çiftinin, öz çocukları Umut K. (12) ve Uğur K.'ye (10) cinsel istismarda bulunarak, eziyet ettikleri iddia edildi. Olay, çocukların, geçen yıl Şubat ayında öğretmenlerine başlarına gelenlerine anlatmaları sonucu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan çiftten Hasan K. tutuklanırken, eşi Melek K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki çocuk ise devlet korumasına alındı.
Tutuklu sanık Hasan K. ile tutuksuz Melek K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kötü muamele' suçlarından dava açıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan K. ile tutuksuz yargılanan anne Melek K. ve avukatlar katıldı.
Hasan K. duruşmada, "Ben, böyle hata yapacak birisi değilim. Beni hataya düşürdüler" derken Melek K. de suçlamaları reddedip, eşinden boşanmak istediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, Hasan K.'yi oğlu Umut'a yönelik eyleminden ötürü 78 yıl 9 ay, Uğur'a yönelik eyleminden dolayı da 70 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Hasan K., çocuklara ve eşine kötü muamelede bulunup eziyet ettiği gerekçesiyle de 17 yıl hapse mahkum edildi.
Heyet, anne Melek K.'yi de Umut'a cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Melek K. kararla birlikte tutuklanarak, Kastamonu Cezaevine konuldu.

PARTNERDünyanın en güzel havuzu! Hayran kalacaksınızDünyanın en güzel havuzu! Hayran kalacaksınız
Tahliye edilen 5 katlı apartmana 'yıkım' raporuTahliye edilen 5 katlı apartmana 'yıkım' raporu
5'inci kattan düşen emekli öğretmen ağır yaralandı5'inci kattan düşen emekli öğretmen ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.