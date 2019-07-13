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Çocuklarına çöpten meyve yediriyormuş gibi yapıp dileniyorlarmış

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

MERSİN'de, çöp konteynerlerinin yanına döktükleri meyve ve sebze artıklarını, çocuklarına yediriyormuş gibi davranarak dilenen 2 kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Çocuklarına çöpten meyve yediriyormuş gibi yapıp dileniyorlarmış

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, çöp konteynerlerinin yanına döktükleri meyve ve sebze artıklarını, çocuklarına yediriyormuş gibi davranarak dilenen 2 kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak cami önlerinde, parklarda, cadde ve sokaklarda dilenip haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Metropol esnafı ve parka gelen insanların şikâyetleri üzerine bölgede kontrollerini artıran zabıta ekipleri, Mahmudiye Mahallesi, Bahçeler Caddesi üzerinde bulunan Kuvvai Milliye Parkı'nda, yanlarında 2 küçük çocukla dilenen 2 kadını fark etti. Bu kadınların, evlerinden getirdikleri sebze, meyve ve yiyecek artıklarını, parkın yanında bulunan çöp konteynerlerinin önüne döktükleri, ardından da bu artıkları çocuklarına yediriyormuş gibi davranarak dilendikleri tespit edildi. Küçük çocuklarını da istismarlarına alet ederek dilenen 2 kadın, zabıta ekipleri tarafından araca bindirilerek müdürlüğe getirildi.
‘GÖZCÜLERİ VARMIŞ’
Yapılan aramada üzerlerinde para bulunmayan kadınların, zabıta ekiplerini fark edince, topladıkları paraları, parkın içerisinde bulunan ve onları gözetleyen bir kişiye teslim ettikleri, bu kişinin de kaçtığı öğrenildi. 2 kadına, 183’er lira tutarında idari para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Çocuklarına çöpten meyve yediriyormuş gibi yapıp dileniyorlarmışÇocuklarına çöpten meyve yediriyormuş gibi yapıp dileniyorlarmış

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