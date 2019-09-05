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Çocuklarına içki içirdikleri iddia edilen çift serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

Uşak'ta çocuklarına içki içirme anlarının görüntülerini çeken ve gözaltına alınan karı koca serbest bırakıldı

Uşak'ta 2,5 yaşındaki oğlu ile 12 yaşındaki kızlarına içki içirme anlarının görüntülerini çeken ve gözaltına alınan çift, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da yaşayan S.D, 10 yıl önce ayrıldığı eski karısı A.Ç. ile yaşayan 12 yaşındaki kızının telefonunda kızının bir eğlence mekanında ve evde içki içerken cep telefonu ile çekilmiş fotoğraf ve videolarını gördü.

S.D. kızının telefonundaki fotoğraf ve videolarla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurunda bulundu.

Uşak Emniyet Müdürülğü ekipleri, 12 yaşındaki kızı ile ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki oğluna içki içirdiği iddia edilen anne A.Ç. ile eşi Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile iki çocuk da Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

A.Ç. ile Y.Ç'nin ifadelerinde, çocuklarına içki içirmediklerini, görüntüleri arkadaşlarıyla paylaşmak için şaka amaçlı çektiklerini söyledikleri öğrenildi.

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