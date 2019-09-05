Çocuklarına içki içiren anne ve baba adliyeye sevk edildi

Bursa’da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine Uşak’ta gözaltına alınan eski eş ve kocası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler emniyetten çıkarken kendilerini gazetecilerin görüntülediğini fark edince utandıklarını öne sürüp dışarı çıkmayıp, bahçe duvarının arkasına saklandı.

Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin bu evlilikten bir erkek çocukları daha dünyaya geldi. Serkan D., 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer A.Ç. ve Y.Ç.’nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.