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Çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 09:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 3 çocuğuna işkence yaptığı için tutuklanan Ramazan Çakmak hakkında eziyet etme suçundan iddianame hazırlandı.

Şanlıurfa’da 3 çocuğuna işkence yaptığı için tutuklanan Ramazan Çakmak hakkında eziyet etme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede cani babanın çocuklarına farklı şekillerde uzun süre boyunca sistematik bir şekilde işkence yaptığı ve aç bıraktığı belirtildi.
Şanlıurfa’da şiddet uyguladığı eşini evden kovduktan sonra 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna işkence yapan cani baba Ramazan Çakmak hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle eziyet etme suçundan hazırlanan iddianame Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül’de tutuklanarak cezaevine konulan Ramazan Çakmak’ın çocuklarına dayak atarak, kemer ve sopayla vurarak, saçlarını çekip döndürerek ve üzerlerine sıcak çay dökerek işkence yaptığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre çocuklar H.N.Ç. ve N.N.Ç.’nin vücudunda bulunan yaraların basit olmadığına yer verilen iddianamede, çocukların maruz kaldığı işkencenin hayat boyu sürecek tahrip edici etkiye sahip olduğu vurgulandı.

Çocukları günlerce aç bırakmış
Komşu N.Ç.’nin beyanlarına yer verilen iddianamede N.Ç.’nin, “Çocukların babası anne Narin Ç.’ye şiddet uyguladığı için anne çocuklarını yanına alamadı. Baba çocukları aç bırakıyor. Bize daha önceden yemek istemek geldiler. Ancak son 3 gündür bize gelmediler. Baba evin içerisinde sürekli çocuklara bağırıyor. Çocukların ağlama sesleri bizim eve kadar geliyor” dediği aktarıldı.

Dayak, sopa, kemer, saç çekme, sıcak çay
İşkence gören çocuklar H.N.Ç. ve N.N.Ç.’nin Adli Gözetim Odası’nda pedagog ve avukat eşliğinde alınan ifadelerinde, babalarının kendilerini sürekli dövdüğünü, son iki gün dışarıya çıkmalarına müsaade edilmediğini, dışarıya çıkmamaları için evin kapısının kilitlendiğini, vücutlarına kemer ve sopa’yla vurduğunu, saçlarından çekip döndürdüğünü, üzerlerine sıcak çay döktüğünü, en küçük kardeşleri Y.E. ile annelerini gözleri önünde dövdüğünü, babalarının annelerinin yanına gitmesine müsaade etmediğini anlattığı iddianamede yer aldı.

Anneye de hortumlu işkence yapmış
Müşteki anne Narin Ç.’den alınan beyanda, “Ben 10 yıllık evliyim. Evliliğin başından beridir eşim beni darp ediyordu. En son 2020 yılının Ramazan ayının ilk gününde bir elinde hortumla üzerime soğuk su tutarak diğer elindeki hortumla da vurarak beni dövdü. O gün artık dayanamayarak annemin yanına gittim” dediği iddianamede belirtilirken, mağdur beyanlarının anne Narin Ç.’yi doğruladığı aktarıldı.

ATK raporuna göre yaralar basit değil
İddianame de Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilen mağdur çocuklar H.N.Ç ve N.N.Ç hakkında hazırlanan ATK raporuna da yer verilirken rapora göre çocukların yaralarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu, yüzlerinde oluşan izlerin kalıcı olup olmayacağının 6 ay sonra değerlendirilebileceği bilgisi paylaşıldı.
Şüpheli şahıs Çakmak’ın alınan ifadesinde suçunu itiraf ve kabul ettiği iddianamede aktarılırken, şüphelinin mağdurları ve müştekiyi ani olarak değil, sistematik ve belli bir süreç içerisinde darp ettiği, bu sürecin ve eylemlerin sistematik bir şekilde sürdürülmesinin mağdurların ve müştekinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerinde hayat boyu sürebilecek tahrip edici etkilere sahip olduğu, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı suçun eziyet etme suçu olduğu vurgulandı.

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