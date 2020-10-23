Çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak

Şanlıurfa’da 3 çocuğuna işkence yaptığı için tutuklanan Ramazan Çakmak hakkında eziyet etme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede cani babanın çocuklarına farklı şekillerde uzun süre boyunca sistematik bir şekilde işkence yaptığı ve aç bıraktığı belirtildi.

Şanlıurfa’da şiddet uyguladığı eşini evden kovduktan sonra 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna işkence yapan cani baba Ramazan Çakmak hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle eziyet etme suçundan hazırlanan iddianame Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül’de tutuklanarak cezaevine konulan Ramazan Çakmak’ın çocuklarına dayak atarak, kemer ve sopayla vurarak, saçlarını çekip döndürerek ve üzerlerine sıcak çay dökerek işkence yaptığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre çocuklar H.N.Ç. ve N.N.Ç.’nin vücudunda bulunan yaraların basit olmadığına yer verilen iddianamede, çocukların maruz kaldığı işkencenin hayat boyu sürecek tahrip edici etkiye sahip olduğu vurgulandı.

Çocukları günlerce aç bırakmış

Komşu N.Ç.’nin beyanlarına yer verilen iddianamede N.Ç.’nin, “Çocukların babası anne Narin Ç.’ye şiddet uyguladığı için anne çocuklarını yanına alamadı. Baba çocukları aç bırakıyor. Bize daha önceden yemek istemek geldiler. Ancak son 3 gündür bize gelmediler. Baba evin içerisinde sürekli çocuklara bağırıyor. Çocukların ağlama sesleri bizim eve kadar geliyor” dediği aktarıldı.