Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı

Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 8 Ekim'de 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan ve eyleminin 64'üncü gününde dün aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan Hatice Ceylan ile eşi Abdülkadir Ceylan bugün de HDP il binası önüne geldi.

Diyarbakır anneleri, "Bu analar 100 gündür destan yazıyor", "40 yıldır akan gözyaşının son bulması için mücadele ediyor", "Hakkımız olan evlatlarımızı almaya geldik", "Şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atmaya geldik" yazılı pankartlar açtı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren ailelere, iki annenin evlat hasretinin son bulması umut oldu.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan'ın da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı dağa kaçırılan oğluna kavuşması, evlat nöbetinde 100'üncü güne ulaşan annelere büyük moral kazandırdı.

Ceylan çifti, ailelere destek vermek için oturma eylemini sürdürüyor.

- "Oğlum geldi diye onları terk etmem"

Hatice Ceylan yaptığı açıklamada, oğluna kavuştuğunu ancak arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını söyledi.

Annelerin oturma eylemini devam ettirmesi gerektiğini belirten Ceylan, "Polislerimiz, askerlerimiz ve devletimizin yardımıyla inşallah güzel şeyler olacak. İnşallah çocuklarımızın hepsi kurtulur. Bütün çocuklarımız kurtulacak. Allah buradaki arkadaşlarımın evlatlarını da tez zamanda getirsin. Aynı mutluluğu bu çadırda beraber yaşarız. Onlarla aynı acıyı paylaştık. Oğlum geldi diye onları terk etmem. Onlar benim yol arkadaşlarım. Bu acılar bitecek." diye konuştu.

- "Büyük bir heyecanla geldim"

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu, Hatice Ceylan'ın evladına kavuşmasının kendileri için umut olduğunu söyledi.

Tüm annelerin evladına kavuşması temennisinde bulunan Mutlu, "Büyük bir heyecanla geldim, inşallah umutlu gideceğim. Bir davaya baş koydum, Allah'ın izniyle evladımı alıp gideceğim." dedi.