Çocuklarına şiddet uyguladığı için tepki gösteren eşini bıçakladı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da eve alkollü gelen Metin Ç. (42), çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak ağır yaraladı. Yapılan incelemede 2,44 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi, Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Metin Ç., çocuklarına şiddet uyguladığı için kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Metin Ç., eşini vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Karnına ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Necla Ç., 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Necla Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Operasyondan sonra yoğun bakıma alınan Necla Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan Metin Ç., emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin 2,44 promil alkollü olduğu belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

