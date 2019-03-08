HABER

Çocuklarına şiddet uyguladığı için tepki gösteren eşini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

SAMSUN'da eve alkollü gelen Metin Ç.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da eve alkollü gelen Metin Ç. (42), çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak ağır yaraladı. Yapılan incelemede 2,44 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi, Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Metin Ç., çocuklarına şiddet uyguladığı için kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Metin Ç., eşini vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Karnına ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Necla Ç., 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Necla Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Operasyondan sonra yoğun bakıma alınan Necla Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan Metin Ç., emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin 2,44 promil alkollü olduğu belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Beyoğlu'nda oteldeki yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardıBeyoğlu'nda oteldeki yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü asker 5 şüpheli adliyeye sevk edildiElazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü asker 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.