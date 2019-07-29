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Çocuklarından birini odaya kilitledi, diğerini yanına alarak evi terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, oğlu Mehmet'i (10) odaya kilitleyen Kadriye K.

Çocuklarından birini odaya kilitledi, diğerini yanına alarak evi terk etti

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, oğlu Mehmet'i (10) odaya kilitleyen Kadriye K. (30), diğer çocuğu Ömer Ege'yi (5) yanına alarak evi terk etti. Polise kayıp başvurusunda bulunan Ramazan K., eşinin evi neden terk ettiğini bilmediğini belirterek, "Kendisine boşanma davası açacağım. Tek isteğim oğluma kavuşmak" dedi.
Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde oturan Kadriye K., 20 Temmuz Cumartesi günü, iddiaya göre iki çocuğundan Mehmet'i odaya kilitledikten sonra diğer oğlu Ömer Ege'yi yanına alarak evi terk etti. Marangozluk yapan Ramazan K., akşam eve döndüğünde oğlu Mehmet'i kilitli bulup odadan çıkardı. 11 yıllık eşi ve diğer oğlu Ömer Ege'yi evde göremeyen Ramazan K., soluğu poliste alıp, kayıp başvurusunda bulundu. Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu vurgulayan Ramazan K., "Eşimin son zamanlarda bana karşı tavrı değişmişti. Aramızda hiçbir sorun yoktu. 20 Temmuz'da oğlum Ömer Ege'yi yanına alarak evi terk edip, gitti. 8 gündür kendilerinden haber alamıyorum, Evi neden terk ettiğini de bilmiyorum. Ben eşimin oğlumu geri getirmesini istiyorum. Boşanma davası açacağım. Tek isteğim oğluma kavuşmak" dedi.

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Çocuklarından birini odaya kilitledi, diğerini yanına alarak evi terk ettiÇocuklarından birini odaya kilitledi, diğerini yanına alarak evi terk etti

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