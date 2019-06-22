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Çocuklarını alabilmek için iş istiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 18:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Elif Polat (49), maddi imkansızlıklar nedeniyle bakamadığı için devlet korumasına alınan 2 çocuğunu yanına almak için çalışması gerektiğini belirterek, hayırseverlerden iş istedi.

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Elif Polat (49), maddi imkansızlıklar nedeniyle bakamadığı için devlet korumasına alınan 2 çocuğunu yanına almak için çalışması gerektiğini belirterek, hayırseverlerden iş istedi.

​Çayırova ilçesinde geçimini yaptığı el işlerini satarak sağlamaya çalışan Elif Polat'ın evinin elektriği, suyu ve doğal gazı faturaları ödeyemediği için kesildi. 4 yıldır eşinden ayrı yaşayan Elif Polat'ın maddi imkansızlıklar nedeniyle bakamadığı çocukları Halil Can (14) ve Serhat Polat (11), 2 yıl önce devlet korumasına alındı.

Bir an önce iş bulup çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyen Polat, "Devlet çocuklarımı işsiz olduğum ve bakamadığım için aldı. Evde yalnızlık çekiyorum, bazen korkuyorum. Bu yüzden bir iş bulup çocuklarımı yanıma almak istiyorum. Kiramı ödeyemediğim için ev sahibi evden çıkarmak istiyor. 10 gün süre verdiler. Evi boşaltmamı istiyorlar ama benim ne ev tutacak param, ne de taşınacak gücüm var. Bir an önce iş bulup çocuklarıma kavuşmak istiyorum, onları çok özledim. Hayırsever vatandaşların bana iş bulmaları istiyorum. Bir an önce çocuklarıma kavuşmak için yardım bekliyorum" dedi.

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