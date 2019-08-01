HABER

Çocuklarını almaya giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 22:41 | Son Güncelleme

Çocuklarını almaya giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

Tokat'ta, çocuklarını almaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat'tan Erbaa ilçesindeki iki çocuğunu almayan giden Zafer Hızarcı'nın kullandığı 60 DH 991 plakalı otomobil,Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde yola dökülen hayvan gübresi nedeniyle yoldan çıkarak, devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Ebru Hızarcı yaralandı.

Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kara yoluna dökülen hayvan gübresi Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi.

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
6 bilen çıkmadı, 20 milyon TL devretti!6 bilen çıkmadı, 20 milyon TL devretti!
Valilik duyurdu: 8 milyonu aştıValilik duyurdu: 8 milyonu aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile Tokat trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

1 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 20 milyon TL devretti!

Vali açıkladı: Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı

Valilik duyurdu: 8 milyonu aştı

Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Tatil yoğunluğu başladı! Akın ettiler

Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.