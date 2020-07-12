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Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 12:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak çocukları kurtarırken, Ş.K. elindeki bıçakla kendini yaraladı.

Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi Benusen semtinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., eşi ve 3 çocuğunun kaldığı eve geldi. Eşi, evin kapısını açmayınca Ş.K., sokakta oynayan çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, bıçakla rehin aldı. Çocuklarının rehin alındığını gören anne, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçağı çocuklarının boğazına dayadığını fark eden polis ekipleri, Ş.K.,'yı oyalayıp yanına yaklaştı. Ş.K.'nın dalgınlığında faydalanan ekipler, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak 3 çocuğu kurtardı. Bu sırada Ş.K., bıçağıyla kendini yaraladı.

Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ş.K., ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri anne ve 3 çocuğunu koruma altına aldı. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

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