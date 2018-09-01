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Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullanan anne İngiltere'ye iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), internette erkeklerle para karşılığı görüntülü cinsel içerikli görüşmelerde bulunduğu ve bu sırada 16 aylık kızı ile 4 yaşındaki oğlunu da kullandığı iddiasıyla tutuklanan İngiliz vatandaşı Jodie Victoria Little (28), İngiltere'ye iade edildi.

Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullanan anne İngiltere'ye iade edildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), internette erkeklerle para karşılığı görüntülü cinsel içerikli görüşmelerde bulunduğu ve bu sırada 16 aylık kızı ile 4 yaşındaki oğlunu da kullandığı iddiasıyla tutuklanan İngiliz vatandaşı Jodie Victoria Little (28), İngiltere'ye iade edildi.
Girne'nin Bahçeli köyünde yaşayan İngiliz vatandaşı Jodie Victoria Little, internette tanıştığı İngiltere'den erkeklerle sohbet etmeye başladı. Little, bir süre sonra görüntülü konuştuğu kişiye, kıyafetlerini çıkarıp vücudunun bir bölümünü teşhir etti ve "Eğer devamını istiyorsan hesabıma para yatırmalısın" dedi. Karşıdaki kişinin hesaba parayı yatırmasının ardından, Jodie Victoria Little kıyafetlerinin tamamını çıkarıp, sohbete devam etti. Little, bu sırada yanında bulunan 4 yaşındaki oğlunu ve 16 aylık kızını da kullanmaya başladı. Jodie Victoria Little oğlunun cinsel organını gösterirken, sohbet ettiği kişi bu görüntüleri kaydedip, polise şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren İngiliz polisi, IP adresinden kadının adresini tespit etti ve KKTC polisiyle bilgileri paylaştı.
Girne'nin Bahçeli köyünde yaşayan şüphelinin evine baskın yapan KKTC polisi, Little'ı yakaladı. Şüpheli, polisteki ifadesinde, 'Mart ve haziran ayları arasında internet üzerinden para karşılığında cinsel içerikli görüşmeler yaptığını ve çocukları da bu dönemde istismar ettiğini' kabul etti. Ada'da 2015 yılından beri kaçak yaşadığı da belirlenen Jodie Victoria Little, 'namus ve ahlaka aykırı davranışta bulunma' suçundan tutuklandı.
İNGİLİZ POLİSİNE TESLİM EDİLDİ
Yeniden mahkemeye çıkarılan Jodie Victoria Little, İngiltere'nin iade istediği üzerinden dün KKTC'den ihraç edildi. Ercan Havalimanı'ndan uçağa bindirilen Little, Londra'da İngiliz polisine teslim edildi. Little'ın, 'çocukları istismar' suçundan yargılanacağı öğrenildi.

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