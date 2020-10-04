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Çocuklarını darp eden baba gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Mersin’de çocuklarını darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan baba, gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyaya düşen, bir babanın kendi çocuklarını darp ettiğine dair görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Mersin’de çocuklarını darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan baba, gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyaya düşen, bir babanın kendi çocuklarını darp ettiğine dair görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheli H.Y.’yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. 16, 13 ve 9 yaşındaki üç çocuğu ise Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.
Şüpheli hakkındaki tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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