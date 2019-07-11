Çocuklarını dilendiren kadının üzerinden 18 bin TL çıktı

İsmail Hakkı SEYMEN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi İlçesi'nde 6 çocuğuna dilencilik yaptırırken zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden 18 bin 205 TL çıktı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 6 çocuğunu dilendiren ve kendisi de dilencilik yapan Hatice E. (41) isimli kadını ihbar üzerine takibe aldı. Takip sonucu zabıta ekipleri, Kültürpark çevresinde dilendirilen çocukların, topladıkları parayı Hatice E.’ye teslim ettiklerini tespit etti. Ekipler, Hatice E.'yi yakalayarak zabıta karakoluna götürdü. Burada yapılan aramada Hatice E.'nin üzerinden 18 bin 205 TL 35 kuruş çıktı. Ekipler, durumu polise de bildirdi. Savcılık talimatıyla paralara el konulurken, zorla dilencilik yaptırılan çocuklar hakkında yasal işlem başlatıldı. Hatice E.'ye ise 'Kabahatler Kanunu' kapsamında cezai işlem uygulandı.

