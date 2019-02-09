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Çocuklarını eski eşine teslim etmeye gitti, öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ayrı olduğu eşine çocuklarını teslim etmek için giden koca, karısının yeni eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.Olay, Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çocuklarını eski eşine teslim etmeye gitti, öldürüldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ayrı olduğu eşine çocuklarını teslim etmek için giden koca, karısının yeni eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Okuyan arkadaşı Şaban Çorbacı ile ayrı olduğu eşine, çocuklarını teslim etmek için gitti. Bu sırada eski karısının yeni kocası Fatih S. ile Emrah Okuyan arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fatih S, Emrah Okuyan’ı ve Şaban Çorbacı’yı tabanca ile vurdu. Okuyan, olay yerinde hayatını kaybederken, Çorbacı Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çorbacı, burada yapılan tedavinin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Fatih S.’nin ise Hendek İlçe Emniyet ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Çocuklarını eski eşine teslim etmeye gitti, öldürüldü

Çocuklarını eski eşine teslim etmeye gitti, öldürüldü

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