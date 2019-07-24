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Çocuklarını evde yalnız bırakıp gezmeye gittiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

Adana'da evin kapısını üzerlerine kilitleyip gezmeye gittiği öne sürülen kadının 2 ve 4 yaşındaki çocuklarının ağlama sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi - Eve giden polisler, çocukları dayılarına teslim etti

Adana'da annelerinin eve kilitleyip gezmeye gittiği öne sürülen 2 çocuk, komşuların ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerince dayılarına teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'ndeki müstakil bir evin ikinci katında yaşayan A.Y'nin sabah işe gitmesinin ardından eşi E.Y'nin yanına 6 aylık oğlu M.Y'yi alıp diğer oğlu A.Y. (2) ile kızı A.Y'nin (4) üzerine kapıyı kilitleyerek gezmeye gittiği iddia edildi.

Evde yalnız bırakılan çocukların ağlama sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Bir süre sonra adrese giden polis ekipleri ile çocukların dayısı da eve geldi.

Çocuklar, kapıyı açan dayıya teslim edildi.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Eber, gazetecilere, çocukların evde çığlık atıp ağladıklarını duyduklarını belirterek, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdiğini anlattı.

Ailenin yaklaşık bir ay önce eve kiracı olarak yerleştiğini belirten Eber, "Babaları işe gidiyor. Anneleri de sürekli çocukları evde bırakıp dışarıya çıkıyor. Bazen 6 aylık bebek de diğer iki çocukla birlikte evde kalıyor. Çocuklar, pencereye çıkıp bizlere 'annemiz nerede?' diye soruyor. Bizim de yapabileceğimiz pek bir şey yok." ifadesini kullandı.

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