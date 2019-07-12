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Çocuklarını göremeyince intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden G.S.

Çocuklarını göremeyince intihara kalkıştı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden G.S. (25), falezlerde intihara kalkıştı. İkna edilen G.S., "Çocuklarım olmadan yaşamanın ne anlamı var" dedi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. G.S., ayrı yaşadığı kocasının iki çocuğunu göstermediği gerekçesiyle falezlerin uç noktasındaki kayaya çıktı. G.S.'nin ağladığını gören ve atlayacağını düşünen vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, G.S.'yi ikna etmeye çalıştı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan G.S., çocuklarını çok özlediğini ve göremediğini, bu yüzden ölmek istediğini söyledi. "Çocuklarım olmadan yaşamanın ne anlamı var" diyen G.S.'ye kendisine yardımcı olacaklarını belirten polisler, geriye doğru çıkıp elini uzatmasını istedi. Bir süre daha bulunduğu noktadan ayrılmayan G.S., ardından polise elini uzattı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan G.S., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

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Çocuklarını göremeyince intihara kalkıştıÇocuklarını göremeyince intihara kalkıştıÇocuklarını göremeyince intihara kalkıştıÇocuklarını göremeyince intihara kalkıştı

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