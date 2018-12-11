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Çocuklarını görmeye geldi, otomobilin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 15:11 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, boşandığı eşinde kalan iki çocuğunu görmek için Kocaeli'den gelen Erol Canlı (33), karayolu kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Çocuklarını görmeye geldi, otomobilin çarpmasıyla öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, boşandığı eşinde kalan iki çocuğunu görmek için Kocaeli'den gelen Erol Canlı (33), karayolu kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza yerinde durmayıp kaçan otomobilin sürücüsü Nihat Koç (58), jandarma tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla-Antalya Karayolu'nun Ula ilçesinin Sarayyanı Mahallesi kesiminde, geçen 8 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında yol kenarında erkek cesedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Jandarmanın yaptığı incelemede, ölen kişinin Ordu nüfusuna kayıtlı Erol Canlı olduğu tespit edildi. Bir süre önce boşandığı eşinin yanında kalan 2 çocuğunu görmek için Kocaeli'den Muğla'ya geldiği öğrenilen Canlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayın aydınlığa kavuşturulması için Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu.
Çevredeki işyerlerindeki toplam 16 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, Erol Canlı'ya bir otomobilin çarpıp kaçtığı belirlendi. Canlı'nın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Nihat Koç, olaydan 13 saat sonra Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çocuklarını görmeye geldi, otomobilin çarpmasıyla öldüÇocuklarını görmeye geldi, otomobilin çarpmasıyla öldüÇocuklarını görmeye geldi, otomobilin çarpmasıyla öldüÇocuklarını görmeye geldi, otomobilin çarpmasıyla öldü

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