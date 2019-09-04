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Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

  Diyarbakır'da, çocuklarının PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını öne süren 3 ailenin, dün HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi bugün de sürüyor.

Diyarbakır'da, çocuklarının PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını öne süren 3 ailenin, dün HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi bugün de sürüyor. Aileler, dağa kaçırılan çocuklarının geri getirilmesi için çağrılarını yineledi.
Diyarbakır'da 22 Ağustos günü HDP İl Başkanlığı önüne gelen Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın (21) dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde oğluna kavuşan anne Hacire Acar, eylemine son verdi.
Dün sabah saatlerinde Çetinkaya ailesi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelip, oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'lilerce Suriye'ye kaçırıldığını öne sürerek, oturma eylemi başlattı. Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia eden Remziye Akkoyun ile oğlu Mustafa Biçer'in (18), terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından kaçırıldığını öne süren kanser hastası Ayşegül Biçer (35) de oturma eylemi başlattı.
'BİZİM GİBİ GÖNLÜ YANIK ANALAR VARSA ONLARI DA BURAYA ÇAĞIRIYORUZ'
3 aile, bu sabah saatlerinde HDP önünde bir araya gelerek, dün başlattıkları oturma eylemini sürdürdü. Annelerden Ayşegül Biçer, çocuklarının kendilerine teslim edilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Biçer, "Evlatlarımız ölüsüyle, dirisiyle gelene kadar buradayız, mücadelemize devam edeceğiz. Mücadelemizi bırakmıyoruz, evlatlarımızı geri istiyoruz. Bizim gibi gönlü yanık analar varsa, onları da buraya çağırıyoruz, onlara sesleniyoruz, sesimize ses versinler, çoğaldıkça inşallah onları geri getireceğiz. Kesinlikle davamızdan vazgeçmiyoruz, hiçbir şey bizi yıldıramaz. Çocuğumuz gelmezse ben HDP binasını ateşe vereceğimö dedi.
'EVLADIMIZI VERENE KADAR MÜCADELEMİZİ BURADA DEVAM ETTİRECEĞİZ'
Ayşegül Biçer'in eşi Rauf Biçer ise oğullarının terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu bildiklerini ve gelene kadar buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Biçer, "Evladımızı bize verene kadar eylemimizi sürdüreceğiz. HDP dün iddia ediyor ki; PKK'nın elinde değil çocuklarınız diye, biz iddia etmiyoruz, gerçeği söylüyoruz, ses kayıtları bizde var. Bu ses kayıtlarını bütün dünyaya dinletin, izletin, uzmanlar karar versin. Evladımızı verene kadar mücadelemizi burada devam ettireceğiz. Biz oğlumuzun ölmesini değil, gidip bir taşa sarılmak değil, onu istiyoruz. HDP evladımızı getirene kadar biz burada mücadelemizi sürdüreceğiz. Benim oğlum adalet mitingine katıldıktan sonra 2 gün nezarette kaldı, çıkınca dağa götürdüler. Evin tek oğluydu, anası hastadır zaten. Oğlumuzun devlete karşı düşmanlık beslemesini istemiyoruz. Allah'ın ve peygamberimizin yolunda giden insanlarız, kimseye zarar gelmesini istemiyoruz. Askeri de bizim, polisi de bizim, jandarması da bizim, herkes kardeşimizdir. Bu ülkede yaşıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-HDP il binası önü
-İl binası önünde oturan annelerden detay
-Ayşegül Biçer'in konuşması
-Rauf Biçer'in konuşması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,(DHA)

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