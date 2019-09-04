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Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

VATAN PARTİ'LİLER İLE HDP'LİLER ARASINDA GERGİNLİK HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelere destek için gelen Vatan Parti'li bir grup ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.

Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)

VATAN PARTİ'LİLER İLE HDP'LİLER ARASINDA GERGİNLİK
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelere destek için gelen Vatan Parti'li bir grup ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, fenalık geçirdi.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri isteyen annelerin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor. Annelerin oturma eylemine, Vatan Partisi’nin kadın kolları üyeleri destek ziyaretinde bulundu. Destek ziyareti sırasında HDP binasından çıkan partililer, Vatan Partisi üyelerine tepki gösterdi. Bunun üzerine oturma eylemi yapan aileler de HDP’lilere tepki gösterince gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikte oturma eylemi yapan Remziye Akkoyun fenalık geçirdi. Akkoyun'a ilk müdahale polis ekiplerince yapılarak, sakinleştirilmeye çalışıldı.
Gerginliğin ardından Vatan Partisi kadın kolları üyeleri HDP il binası yakınında açıklama yaparak, oturma eylemi yapan alilere desteklerini illeti. Açıklamayı okuyan Vatan Partisi Kadın Kolları Başkanı Meltem Ayvalı, annelere destek olmak için geldiklerini belirterek tüm siyasi parti kadın kollarına oturma eylemi yapan annelere destek vermek için buraya gelmeleri için çağrıda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)

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