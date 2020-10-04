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Çocuklarını karısı evden kaçtığı için dövmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 22:33 | Son Güncelleme

Mersin’de çocuklarına şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıdıktan sonra yakalanarak tutuklanan şahsın, evden kaçan karısına mesaj vermek için çocuklarını dövdüğü ortaya çıktı.Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mersin’de çocuklarına şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıdıktan sonra yakalanarak tutuklanan şahsın, evden kaçan karısına mesaj vermek için çocuklarını dövdüğü ortaya çıktı.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Halil Y.’nin savcılıktaki ifadesinde, evden kaçan karısına öfkelendiği için çocuklarını dövdüğünü, görüntüleri de halen kayıp olan karısı Zeliha Y.’ye mesaj göndermek için 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirip sosyal medyada yayınladığını söyledi öğrenildi.
Öte yandan, zanlının evden kaçtığı belirtilen karısı Zeliha Y.’ye halen ulaşılamazken, çocukları F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y. (7) ise Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

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