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Çocuklarını kurtarmak için baraj göletine atlayan baba hayatını kaybetti

23.07.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine düşen çocuklarını kurtarmak suya atlayan ve çocuklarını kurtaran baba hayatını kaybetti.

Çocuklarını kurtarmak için baraj göletine atlayan baba hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi’ndeki Kısık Kanyonu’nda meydana geldi. Adı henüz öğrenilemeyen baba, iki çocuğunun, kanyonu oluşturan gölete düştüklerini görür görmez suya atladı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çocuklarını sağ olarak çıkaran baba ise bir anda kanyonun derinliklerinde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, suda yaptıkları aramada babanın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan babanın cansız bedeni, otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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