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  4. Çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönen kadın karşılaştığı manzarayla büyük şok yaşadı!

Çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönen kadın karşılaştığı manzarayla büyük şok yaşadı!

21.03.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çocuklarını okuldan alarak eve geri gelen Dürdane Bayır, hayatının şokunu yaşadı. Evinde sakladığı yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını fark etti. Hırsızların binaya girme ve bina sakini gibi asansöre binme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızların evde hiçbir yeri karıştırmadığı, elleriyle koymuş gibi ziynetleri bulduğu da ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşi işte olan Dürdane Bayır, çocuklarını okuldan almak için evden çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra eve gelen Bayır, bir dolabın kapanmadığını fark etti. Bundan şüphelenmesi üzerine ziynet eşyaları sakladıkları yere bakan Bayır, yerinde olmadığını gördü. Hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Polis ekipleri şüphelilerin daha önce suç kaydı olması nedeniyle S.G. (19) ve yaşı küçük G.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ELLERİYLE KOYMUŞ GİBİ BULUYORLAR"

"Hırsızlar ziynet eşyalarını elleriyle koymuş gibi bulmuşlar" diyen Dürdane Bayır," Hırsızlar önce bekliyor sonra binanın kapısı açılınca içeri giriyorlar. İlk olarak 22. kata çıkıyorlar daha sonra orada herhalde kapı açamayınca 21. kata iniyorlar. Sonra eve giriyorlar ve evde bulunan 300 bin lirayı geçen ziynet eşyaları çalarak kayıplara karışıyorlar. Evde hiçbir yeri karıştırmıyorlar, ellerine koymuş gibi buluyorlar. Daha sonra aşağı iniyorlar ve ticari taksiye binerek gidiyorlar" dedi.

(İHA)

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Hırsız Bursa

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