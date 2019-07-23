Çocuklarını ve akrabalarını öldüren sanığa dava

İSTANBUL (AA) - Cezaevinden tahliye olduktan sonra tartıştığı iki oğlu, husumet beslediği kardeşi ve bacanağının oğlunu öldürdüğü, bacanağını da yaraladığı iddia edilen Şinasi Gürkan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Şinasi Gürkan’ın 2004 yılında iki kardeşin ölümünden sorumlu olduğu için hakkında mahkumiyet kararı verildiği ancak suçu kendisi işlemediği halde diğer aile bireylerinin kendisi hakkında beyanda bulunmuş olmaları nedeniyle mahkemeden mahkumiyet kararı verildiğine inandığı anlatıldı.

Sanık Gürkan’ın ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu dönemde evlilikleri devam etmekte olan eşi Nadime Gürkan’ın çocukları ile Ömer Güneşsu adlı kişiyle aynı evde yaşadığını öğrendiği belirtilen iddianamede, bu duruma aile bireylerinin ve bacanağı olan Alihan Tiz’in izin verip aracılık yaptığını düşündüğü için Tiz'e karşı da husumet beslediği kaydedildi.