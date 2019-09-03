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Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, henüz 17 yaşında olan çocukları Süleyman Çetinkaya’nın dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır’da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.
Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, henüz 17 yaşında olan çocukları Süleyman Çetinkaya’nın dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlattı. Baba Şahap, anne Feyziya Çetinkaya ile kardeş ve yeğenlerinden oluşan grup çocuklarının bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor.

"Oğlum gelsin başka bir şey istemiyoruz"
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Çetinkaya’nın babası Şahap Çetinkaya, çocuklarının sürekli HDP’ye gelip takıldığını söyledi. Baba Çetinkaya, “Cumadan sonra biz dün karakola gittik. Karakolda terörle mücadele ekipleri çocuğumuzun Mardin Dargeçit’ten Suriye’ye gönderildiğini söyledi. Çocuğum Suriye’ye gönderilmiş. Bize yardımcı olunsa inşallah çocuğumuzu getireceğiz. Yardım edilmezse biraz zor getiririz. Olay sonrası bizde HDP il binası önünde beklemeye başladık. Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağız. Nereye gidelim, imkanımız da yok. Ben buraya 10 defa geldim. Benim 4 tane çocuğum var, hepsi boştadır. Ben bunlara on defa ricaya geldim benim bir tek çocuğumu belediyeye alın. Ya çöpçü ya da başka bir iş verin dedim, hiç kimse bana sormadı. Bizim köyün yarısı belediyede çalışıyor, benim çocukları hep dağlara gönderiyor. Onları hep çalışmaya gönderiyor. Oğlumuz gelsin başka bir şey istemiyoruz. Oğlumuz kurtulsun başka bir şey istemiyoruz” dedi.
Anne Feyziya Çetinkaya ise hiçbir şey talep etmediğini sadece oğlunu istediğini söyledi. Oğlunun getirilmesini isteyen acılı anne, gelene kadar beklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı
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